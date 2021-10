Meteo, maltempo in arrivo su Veneto e Friuli Venezia Giulia Le previsioni

Maltempo in arrivo, anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia, lo dicono le previsioni de iLMeteo.it. Nella giornata di oggi, domenica 3 ottobre 2021, si vede l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Il tempo sarà in peggioramento al Nordovest, sul Friuli Venezia Giulia, sul Veneto centro-settentrionale, e su alcuni tratti di Toscana e Lazio (specie lungo le coste). Un po' instabile su Calabria e Sicilia ioniche. Si attivano venti di Scirocco su tutti i mari, moderati sull'Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi.