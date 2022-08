Meteo, le previsioni per Veneto e Friuli. Ultimo weekend di agosto con temporali e piogge, ma poi torna l'estate

Meteo, le previsioni per Veneto e Friuli Venezia Giulia. In arrivo temporali e grandine, ma l'estate non è finita. Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord .

Previsioni meteo Veneto

Secondo gli esperti dell'Arpav in Veneto ci sarà un graduale aumento delle temperature con valori sopra la media specie venerdì. Ma proprio venerdì si noteranno i primi segnali di un'inversione di tendenza per l'avvicinamento della parte più meridionale di una depressione attualmente centrata tra Islanda e Gran Bretagna, la quale porterà piogge più probabilmente sabato.

Previsioni meteo Friuli Venezia Giulia

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso fino a venerdì anche secondo gli esperti di Arpa Friuli. Il tempo cambierà dal pomeriggio, con variabilità sui monti e saranno possibili locali rovesci e qualche temporale, che potranno interessare localmente anche alcune zone di pianura. Sulla costa soffierà Borino o Bora moderata al mattino e in tarda serata, specie a Trieste. Peggioramento sabato, con cielo su tutta la regione. In giornata saranno possibili rovesci sparsi e qualche locale temporale.





Maltempo, le previsioni per l'Italia

L'estate sembra subire una battuta di arresto, i temporali saranno più frequenti ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica la possibilità ancora di forti temporali al Sud nelle prossime ore, a causa del mare molto caldo, fino a 27/28øC e della convergenza dei venti, soprattutto intorno allo Stretto di Messina e alla Sicilia settentrionale. Anche in Calabria possibili nubifragi, fino alla Basilicata meridionale, il Metaponto. Al Centro insisterà una certa instabilità su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, altri acquazzoni non si escludono tra Puglia e Campania mentre al Nord e sul resto del Centro il tempo sarà ottimo, seppur via via più caldo durante il giorno. Al Sud previsti temporali intensi tra Calabria e Sicilia orientale per la presenza di un ciclone sui Balcani meridionali che si sposterà lentamente verso la Grecia. Da domani rovesci meno diffusi e più concentrati a ridosso delle montagne, mentre il weekend vedrà un miglioramento al Sud.



Mercoledì 24

Al Nord: bel tempo e caldo gradevole .

Al Centro: cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sul Lazio.

Giovedì 25

Al Nord: dal pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia .

Al Centro: un pò instabile sul basso Lazio.

Al Sud: temporali in Calabria, meno probabili altrove.