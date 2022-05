Meteo, le previsioni. Addio al fresco, arriva l'anticiclone Scipione: da mercoledì tornano il caldo e l'afa

Dopo la breve parentesi fresca durante il fine settimana, ritorna il caldo. Una situazione che riguarda tutta Italia e non risparmia nemmeno la Pianura Padana che sprofonderà nella canicola dell'afa. A portare il caldo è l'anticiclone africano Scipione che farà toccare picchi davvero elevati per il periodo. I valori massimi potrebbero raggiungere i 37-39, spingendosi addirittura fino a 40 gradi nelle zone interne delle Isole maggiori.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni a Nordest. Da mercoledì 1 giugno la rimonta anticiclonica si farà ancora più imponente: non ci saranno solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma si registreranno anche valori elevati di pressione e temperature: al momento i settori italiani più colpiti sembrerebbero quelli del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma anche in Pianura Padana, complice l'aumento dell'afa, che farà soffrire. Al Nord la fase calda ed umida non impedirà comunque lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull'arco alpino.

Previsioni meteo in Veneto dell'Arpav

L'instabilità proseguirà oggi, 30 maggio, e domani, 31 maggio, ma da mercoledì le temperature continueranno a salire.

Mercoledì 1 giugno: permangono condizioni di modesta variabilità con cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa e nubi più irregolari alternate a schiarite nell'entroterra e sulle zone montane con possibilità di qualche sporadica e locale precipitazione. Temperature in ulteriore aumento. Venti di brezza sulla costa. In quota venti moderatii da sud-ovest.

Giovedì 2 giugno: in pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, sulle zone montane annuvolamenti alternati a schiarite. Precipitazioni assenti in pianura, sulle zone montane a partire dalla tarda mattinata saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature in ulteriore aumento.