MESTRE - «Troppe zanzare al concerto, non ci è rimasto che andarcene», racconta più di qualcuno. «Ma la disinfestazione era stata fatta, purtroppo con tutte queste piogge è difficile fare di più», replica Veritas che cura il verde in città.

Sotto accusa è la quantità di zanzare che ha fatto da "cornice" ai tre concerti di Roberto Vecchioni, Max Gazzé e Willy Peyote (e domani sera tocchera a Carmen Consoli) organizzati al parco Albanese richiamando migliaia di persone. «Bella la musica all'aperto e in compagnia in questo inizio d'estate, ma siamo stati mangiati vivi dalle zanzare, impossibile starci», spiegano alcuni spettatori, tra cui Matteo Salvador che ha scritto al Gazzettino. «Siamo stati costretti a scappare dal concerto di Max Gazzé - racconta il lettore -. La situazione era purtroppo insostenibile a causa dell'invasione di zanzare ormai fuori controllo. Comune e Regione dovrebbero intervenire».

Veritas spiega di aver fatto "tutti gli interventi di disinfestazione previsti con la distribuzione dei prodotti larvicidi secondo programma, a cadenza più o meno mensile". «Anche al parco Bissuola - proseguono da Veritas -. Purtroppo ci sono state e ancora ci sono piogge che inevitabilmente fanno crescere la vegetazione dove le zanzare proliferano, ma su questo non possiamo fare di più». L'azienda, peraltro, richiama alla responsabilità i privati ​​affinché mettano le pastiglie su tombini, caditoie e fossati delle loro proprietà, che vengono regalate dal Comune o comunque possono essere comprate a prezzi contenuti.

D'altra parte c'è chi teme che il pullulare degli insetti possa favorire teme infezioni di Dengue un caso al Lido nei giorni scorsi , di West Nile o qualche altro virus, che a ogni tenuta ricompaiono puntualmente. «La disinfestazione tramite agenti chimici non fa bene alla salute continua però Matteo Salvador . Le specie di zanzare dalle quali dobbiamo proteggere oggi non sono paragonabili a quelle presenti fino a vent'anni fa, quando si trattava di zanzara comune e bastava avere pazienza per un paio d'ore o mettere un po' di repellente. Venerdì sera al concerto, assaliti dagli insetti, era per tutti l'unico argomento di conversazione».