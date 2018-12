Sputa nell'occhio di una ragazza Lei è all'ospedale, teme i virus L'uomo di colore aveva già agito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Episodio dai contorni oscuri questa mattina in via San Dponà a Mestre: un uomo di colore le sputa in un occhio e ora la ragazza si trova all'con il terrore di poter. Protagonista di questa vicenda è una 20enne di Mestre che questa mattina stava passeggiando col suo cagnolino al guinzaglio lungo. All'altezza di via Ca' Rossa la giovane ha incrociato un ragazzo di colore, non ha nemmeno fatto caso alla sua presenza. Se non fosse che appena i due si sono incrociati lui le ha sputato in un occhio. La saliva dell'uomo è entrata nell'occhio della ragazza che spaventata è scappata e ha subito chiamato la polizia.La ventenne ha dato agli agenti una descrizione precisa di quell'uomo di colore che poi è scappato verso il. Intanto la giovane è stata portata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove l'infettivologo l'ha sottoposta ai controlli. La saliva dello straniero è infatti venuta a contatto con le mucose dell'occhio.Non è la prima volta che succede, già lo scorso 5 dicembre sempre uno straniero aveva sputato addosso ad una anziana che passeggiava in via Motta a Mestre.