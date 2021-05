Auto investe ciclista in via Miranese, diciottenne in gravi condizioni

MESTRE - Grave incidente, martedì sera, in via Miranese a Mestre. Attorno alle 21.30 un ragazzo di 18 anni, che stava attraversardo la strada in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto. Le condizioni del ragazzo sono serie. Soccorso sul posto dal Suem, è ora ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre in prognosi riservata.

La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti il ciclista sarebbe uscito dalla pista ciclabile, che corre lungo il tracciato dell'ex ferrovia, per attraversare la strada sul passaggio pedonale. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta la macchina che lo ha centrato in pieno. L'urto è stato violento, il giovane ha sfondato il parabrezza dell'auto, quindi è stato scaraventato a terra. L'autista si è fermato per prestare i primi soccorsi, quindi è arrivata l'ambulanza del Suem che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato all'Angelo.