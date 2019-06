Effetto nuovi hotel: autobus stracarichi a ogni ora del giorno

di Alvise Sperandio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Autobus pieni, a tutte le ore. Nei festivi, quando la pressione dei turisti arriva al massimo perché ai soggiornanti si aggiungono i giornalieri, e nei feriali, quando i gitanti della domenica si riducono ma, in compenso, tornano i pendolari che si spostano per lavoro e per studio. Si annuncia un'estate rovente per la tenuta del sistema di trasporto pubblico cittadino sull'asse Mestre-Venezia, la prima con i nuovi alberghi di via Ca' Marcello. Le linee che vanno e vengono da piazzale Roma, già piene da mesi, con l'arrivo del caldo e delle vacanze si stanno affollando ancora di più: ennesima conferma della crescita costante del numero di visitatori che vengono a vedere