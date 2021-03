Mille vaccini al giorno. Tutti gli over 80 al sicuro entro la fine del mese di aprile

MESTRE Nell’Ulss 3 si aprono mille slot vaccinali ogni 24 ore, dopo che ieri sono arrivate circa 10.500 dosi di Pfizer consegnate all'ospedale dell'Angelo di Mestre). Da oggi, infatti, sono disponibili mille vaccinazioni prenotabili al giorno per gli over ottanta. “La programmazione così concepita prevede di completare la vaccinazione di questa categoria entro la terza settimana di aprile - spiega il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato -. Con i rifornimenti che arriveranno ciclicamente, entro il prossimo mese nella nostra Azienda sanitaria tutti gli anziani che hanno superato i 79 anni godranno della prima dose di protezione vaccinale contro il Coronavirus”. I cittadini possono ottenere il proprio appuntamento per la vaccinazione registrandosi sul sito ufficiale dell’Azienda sanitaria (all'indirizzo internet www.aulss3.veneto.it), andando alla sezione ‘Vaccino Covid 19, vaccinazione per le persone con più di 80 anni’, che si trova nella home page del portale. Intanto sono partite anche le prime chiamate ai settantenni, che vengono vaccinati dai medici di base.