MESTRE -d'acciaio cadono da un Tir all'imbocco della Romea. Per un miracolo nessuno si fa del male: se uno di quei pesantissimirotolati sullaavesse centrato un veicolo, avrebbe provocato morti e feriti. L'ha perso il carico in corrispondenza delladavanti alla, sulla Romea. Per recuperare ie mettere in sicurezza l'area è dovuta intervenire una grande gru, e le operazioni hanno richiesto la chiusura della rotonda, con formazione di lunghissime code.