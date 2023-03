Mestre. Il prete si apposta e sorprende il ladro in chiesa: arrestato. Aveva già rubato in una parrocchia del trevigiano

MESTRE - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino originario dell'Est Europa, già colpito da provvedimento di esecuzione di pena detentiva. I militari della Sezione Radiomobile di Mestre sono intervenuti su richiesta di un parroco di una chiesa mestrina che aveva fermato il cittadino croato in atteggiamenti sospetti all’interno della propria parrocchia. Dopo averlo condotto in caserma per ulteriori accertamenti, hanno scoperto che sul suo conto era pendente un ordine di carcerazione emesso dal tribunale trevigiano.

Lo straniero è stato quindi accompagnato in carcere a Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.

Il precedente

A gennaio il Tribunale di Treviso aveva disposto per lui l'accompagnamento in carcere per un'accusa di furto avvenuto in una chiesa di Vazzola nel 2018, dovendo scontare dieci mesi di reclusione.