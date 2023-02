Mestre. Tentano la spaccata in piena notte al negozio di parrucchiere ma vengono beccati: scattano tre arresti

MESTRE - Tre arresti per una spaccata notturna a Mestre. Li ha eseguiti la Polizia locale in via Fusinato. Il terzetto, composto da un italiano e due stranieri, aveva preso di mira un negozio di parrucchiere con l’intenzione di rubare qualche soldo, ma gli agenti sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a bloccarli. Li attende il processo per direttissima alla Cittadella della giustizia di piazzale Roma.