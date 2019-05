Sasso contro il tram: parabrezza in frantumi, paura e corse ferme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Un sasso è stato lanciato contro il tram e il vetro va in mille pezzi. L’episodio ieri sera poco dopo le 23 all’altezza della fermata Momenti in viale San Marco a Mestre. L’effetto è stato quasi come quello di uno sparo. Almeno in base alle dichiarazioni raccolte dai vigili urbani fra i passeggeri e il conducente del tram. Le indagini sono in corso. Fra le ipotesi quella del gesto vandalico. Corse bloccate per oltre un’ora e bus sostitutivi.