MESTRE - Ancora prigionieri dei tossicodipendenti. La storia si ripete. Ogni giorno, tutti i giorni. E più il tempo passa più la situazione peggiora e più la gente è esasperata. Parola dei condòmini di Palazzo Bandiera, che si sono riuniti per parlare con una voce sola più forte e stentorea. Ma non basta. E loro di voce ne hanno sempre meno perché sfinacati, ma non rinunciano a denunciare, documentare anche con foto e video, sensibilizzare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati