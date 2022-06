MESTRE - La chiamano clinica emozionale, è la nuova realtà diffusa alla Htm Hybrid Tower Mestre di via Torino, che proverà a trasformare il grattacielo più altro della città in un polo dedicato interamente al benessere psicofisico da ricercare attraverso l'arte e la scienza. Una proposta a 360 gradi quella del progetto @HtmNewAge che, tra il secondo piano, il terzo piano e la terrazza dello svettante edificio costruito dall'imprenditore Francesco Fracasso, prevede una serie di attività culturali e mediche in cui l'aspetto delle emozioni umane ricopre un ruolo fondamentale. Oltre a branche specialistico-disciplinari quali ginecologia e dietologia, centrale sarà l'apporto della chirurgia estetica.



IL CHIRURGO

«Troppo spesso - dice il chirurgo esperto in tecnologia laser e direttore sanitario Roberto Sannito - vediamo uscire dalla sala operatoria persone che non sono più le stesse di prima: la loro morfologia è cambiata, e si sono omologati, diventando tutti uguali tra loro. Da oggi - spiega - non avremo più una torre ibrida nel senso di tante attività con scopi diversi, ma una struttura che lavora con il solo scopo del benessere fisico e psichico prodotto dal connubio scienza e cultura, in particolar modo artistica». Per Domenico Miccolis, chirurgo plastico e fondatore di Eaa - Emotional Aesthetic Approach, la chirurgia estetica è infatti «una forma d'arte, e noi - racconta - tra le varie opportunità proporremo la mappatura emozionale del volto per comprendere come meglio intervenire in modo da far sempre trasparire alla fine la bellezza delle emozioni più peculiari del paziente, nel pieno rispetto dei suoi lineamenti, senza mai stravolgerne l'aspetto».



I PARTNER

L'iniziativa, i cui partner sono Htm, La Biennale di Venezia, M9, Dorica Group, Artebianca e Campello Motors, darà inoltre ampio spazio alla formazione, per una costante ricerca dell'eccellenza sul territorio. «Ogni nuova attività è la benvenuta - commenta l'assessore alla Coesione sociale e allo Sviluppo economico Simone Venturini assieme al direttore generale del Comune Morris Ceron - Siamo molto contenti dell'avvio di questa realtà che porta prestigio e alta qualità in termini di clientela». La struttura ospiterà periodicamente momenti socio-culturali, conferenze, classi di approfondimento; e poi vernissage, mostre d'arte, per provare a cogliere la giusta armonia tra la bellezza e il benessere. Nella carta dei servizi sono presenti infine anche delle suite, dove i clienti e pazienti possono decidere di pernottare, prolungando dunque l'esperienza, come ricorda Felicia Cigorescu, manager culturale e responsabile del progetto. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito web www.htmnewage.it, oppure consultare le pagine social di Htm New Age.