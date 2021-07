MESTRE - Chi si aspettava qualche ripensamento dell'ultima ora da parte dell'amministrazione comunale, è rimasto deluso: il progetto della torre di viale San Marco va avanti senza sostanziali modifiche e oggi approderà in Consiglio. L'emendamento di Giunta, letto ieri punto per punto dall'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin in commissione consiliare, recepisce infatti tutte le osservazioni già a suo tempo presentate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati