Un intero quartiere assediato dai topi: «Escono dalle buche e si infilano ovunque»

MESTRE - Assediati dai topi. Per chi vive nel, in viale San Marco, è davvero un', tanto da organizzare una raccolta di firme nelle corti maschili, precisamente nellevicine al parco San Giuliano, chiedendo al Comune di venire almeno a raccogliere le carcasse dei ratti. Una situazione che va avanti dall'inverno scorso, quando dalle buche a ridosso del ponte ciclopedonale che collega viale San Marco al parco San Giuliano, i cittadini avevano segnalato la presenza diche arrivano poi sul selciato e sui marciapiedi del rione. Fin sotto casa. «Vediamo i topi correre a ogni ora - racconta Elena Volpato, referente del quartiere -.e gli unici che riusciamo a eliminare è perché finiscono schiacciati dalle vetture in corsa nella strada. Abbiamo fatto diverse segnalazioni agli uffici competenti, ma gli operatori si limitano a portare dei bocconi avvelenati e a raccogliere le carcasse dei roditori. È necessario intervenire in modo radicale».