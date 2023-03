Mestre, terza spaccata alla fioreria La Rosa Rossa: il ladro esce con le piante in mano. La titolare esasperata: «Basta, ci vuole una retata»

MESTRE - Per Tiziana Mapelli, titolare della fioreria La Rosa Rossa a Mestre in Corso del Popolo, si tratta della terza spaccata al suo negozio. Le ultime due a distanza di meno di un mese. Questa volta però il ladro è stato davvero “sfacciato”, tentando il colpo alle 21.50 di un affollato sabato sera. Ma è rimasto in mano con un pugno di mosche, la cassa infatti era vuota. Accorsa subito, Tiziana si è trovata faccia a faccia con il ladro. Ma vista la “sfrontatezza” ha pensato si trattasse di un passante.

Come tanti altri commercianti della zona, la donna è stufa. La prima spaccata in novembre, quando è cominciato ad emergere il fenomeno. Poi le ultime due a distanza di 28 giorni. La fioraia, che ha aderito al corteo della legalità di Mestre, chiede però interventi più decisi: «Bisogna risolvere il problema alla radice, ci vuole una retata ben pubblicizzata. Mestre non può più apparire come la capitale europea dello spaccio». (servizio di Emiliana Costa)