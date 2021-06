MESTRE - «Prendo atto con piacere che i sindaci siano con noi per operare sulla tempistica. Non ho nessuna difficoltà a incontrare i sindaci. Sono felice che siano con me come io sono con loro». Maurizio Paniz, il presidente di Autovie Venete, la concessionaria dell'A4 impegnata nella costruzione della terza corsia, commenta così la previsione di una manifestazione «storica» che i sindaci dei 22 comuni del Veneto Orientale sarebbero pronti a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati