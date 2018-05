Maxi tamponamento fra sei auto in tangenziale: traffico e code

MESTRE - Un tamponamento ha coinvolto sei autovetture questa mattina sulla Tangenziale di Mestre, al chilometro 11, nei pressi dello svincolo Miranese, in direzione Trieste.



Dalle 9 i veicoli sono potuti transitare solo sulla prima corsia, con vari chilometri di coda in carreggiata est. Sul posto operano Polstrada, Vigili del Fuoco e Suem-118, per alcuni feriti lievi, oltre al soccorso meccanico e due mezzi di Cav con gli ausiliari coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

