MESTRE - Il taglio del cuneo contributivo? Una buona notizia per circa 315mila lavoratori veneziani con redditi inferiori ai 35mila euro lordi annui (che equivalgono a 1.900 euro netti al mese). Lo rileva l'associazione di consumatori Adico, che in uno studio ipotizzano che, da luglio a dicembre, ci saranno fra i 45 e 100 euro in più al mese. Importi che non coprono l'impennata dell'inflazione, ma regalano una boccata d'ossigeno a tante famiglie. Certo, rileva l'Adico, il taglio del cuneo fiscale voluto dal Governo è una misura temporanea, e pare difficilmente sostenibile nel lungo periodo. Inoltre il taglio è sui contributi e non sulle tasse, quindi bisognerà valutarne le conseguenze dal punto di vista previdenziale.

I beneficiari del taglio

Guardando ai dati su scala metropolitana, il taglio del cuneo contributivo riguarderà poco meno di nove lavoratori su dieci, visto che la platea dei dipendenti con reddito inferiore a 35mila euro è maggioritaria. Secondo i calcoli di Adico, stiamo parlando di 314.600 lavoratori dipendenti che porteranno a casa un surplus, almeno da luglio a dicembre, a integrazione dell'attuale salario. Per i circa 94.400 dipendenti veneziani (30%) che guadagnano meno di diecimila euro lordi l'anno, il beneficio sarà dai 45 euro in giù al mese. Per altri 166.700 lavoratori con reddito compreso fra i 10 e i 25 mila euro, il vantaggio è fra i 45 e i 96 euro. Ai dipendenti con entrate che oscillano dai 25 e i 30 mila euro (poco meno di 23.600 soggetti, il 7,5% del totale) arriveranno 90-98 euro in più. Stesso range che riguarda i lavoratori con salari fra i 30 e i 35 mila euro (circa 30 mila, il 9,5%).

Tutto bene, dunque? «Inutile negare che questi soldi faranno comodo a molte persone commenta Carlo Garofolini, presidente dell'Adico ma speriamo che non si tratti solo di uno spot mirato a guadagnare consensi. Visto però che non è nostra abitudine fare processi alle intenzioni, accogliamo con favore questo taglio».