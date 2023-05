MESTRE - Sopralluogo dell'assessore alla Casa Simone Venturini nei cantieri avviati dal Comune per la riqualificazione del patrimonio immobiliare con i benefici del Superbonus 110%. Il taglio della misura da parte del Governo ha colpito infatti solo in parte i progetti attivati a suo tempo dal Comune, che prevedevano opere per 66 milioni di euro. A conti fatti i progetti il cui iter era già approvato sono finanziati per un investimento complessivo di 41 milioni di euro.

"Salvo" Superbonus

«Un impegno notevole anche dal punto di vista tecnico - spiega l'assessore - visto che i progetti sono stati presentati in tempi brevi per poter accedere al Superbonus. Non si tratta di semplici restauri, perché stiamo installando nuovi serramenti e nuovi impianti di riscaldamento puntando sulle ultime tecnologie. Le famiglie potranno quindi abitare in appartamenti più moderni pagando bollette sensibilmente più basse».

Il sopralluogo è iniziato in via Trieste a Marghera per poi proseguire in via Mutilati del Lavoro, via Pasini, via Tommaseo, via Manzini e via Radaelli. In seguito saranno effettuati ulteriori sopralluoghi alla Gazzera, al rione Pertini e a Favaro. Particolarmente impegnativi gli interventi al Pertini che coinvolgono 133 alloggi per un importo di 15,5 milioni, mentre quelli a Marghera riguardano 81 appartamenti per quasi sei milioni di euro, quelli alla Gazzera 94 alloggi per 6,7 milioni, quelli a Favaro 139 appartamenti per 12 milioni. A Zelarino, infine, sono otto gli alloggi in via di ristrutturazione per un importo totale di 690mila euro. «Un ringraziamento ai tecnici di Insula e del Comune perché il tempo era poco e le complessità molte - ha concluso l'assessore - questo grande piano di ristrutturazioni contribuirà a migliorare il volto di alcuni dei quartieri della nostra città».