Mamma al pronto soccorso, stazione sotto choc: tornavano a Pordenone

MESTRE - «Era sul bordo del marciapiede, in lacrime. Quando sono arrivati i medici del Suem hanno cercato di calmarla, poi l'hanno fatta salire su una barella e l'hanno accompagnata in pronto soccorso». È sotto choc uno dei giovani dipendenti dell'Ulss 3 Serenissima. Ieri pomeriggio aveva appena staccato con il turno, ma quando è arrivato in stazione ha assistito a quella scena struggente. «In quel momento non c'era molta gente in stazione - racconta - ma in pochi minuti si è radunata una folla. Un po' i pendolari in attesa del treno, un po' anche i curiosi che hanno visto quell'enorme spiegamento di forze dell'ordine». Dopo la tensione iniziale, tutti, nello scalo ferroviario mestrino, hanno accusato il colpo. Gli uomini di protezione aziendale, il servizio di sicurezza interno di Trenitalia, hanno gli occhi lucidi.

