Parcheggi selvaggi, soccorsi bloccati per l'uomo colpito da infarto

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Hanno visto un anziano riverso in strada al mercato e hanno chiamato subito il 118. L’ambulanza è arrivata scendendo verso il centro dama, arrivata inha trovato un “muro” di auto parcheggiate ovunque, anche in mezzo alla strada, che avevano bloccato perfino un bus dell’Actv. Alla fine - chi l’ha vista racconta di una manovra contromano per tentare di farsi strada tra le auto in coda e quelle posteggiate a lato e al centro dell’incrocio - il 118 è riuscito ad arrivare in via Fapanni per prestare soccorso all’anziano in tempo. Ma stavolta - perché il parcheggio selvaggio in piazzale Cialdini è diventato una cosa drammaticamente normale - si è rischiato davvero grosso.«Sono scene che vediamo praticamente ogni mercoledì e venerdi in occasione del mercato - dicono alcuni frequentatori delle bancarelle -, ma quanto avvenuto oggi (l'altro ieri per chi legge, ndr.) supera tutti gli episodi precedenti. Alcune auto erano parcheggiate in mezzo al piazzale senza nemmeno lasciare lo spazio di una corsia per far passare gli autobus. Arrivare a bloccare anche un’ambulanza è gravissimo».