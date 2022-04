Mestre, in via Piave è più importante rimuovere un'auto sulle strisce blu o fermare lo spaccio e la criminalità?

MESTRE - Pubblichiamo la riflessione inviataci da una lettrice nella serata di sabato 2 marzo 2022. La lettrice pone l'attenzione sul tema sicurezza, specie in zona stazione a Mestre, luogo frequentato da spacciatori, e si ferma ad osservare un intervento delle forze dell'ordine e del carroattrezzi, ma il suo sguardo va oltre e qualcosa stride. Ce lo ha raccontato e lo condividiamo con voi.

Ore 22.30

Torno a casa

Dalla stazione di via Piave prendo via Piave direzione centro.

Rimango stupita… tanto movimento ma la mia attenzione si sofferma su una pattuglia che è ferma con il carroattrezzi per una macchina che è parcheggiata malamente nelle strisce blu adiacenti al parco ferrovieri. Oltrepasso e noto spacciatori più di uno fermi ad ogni angolo non di nascosto e mi domando: è più importante una macchina messa male nelle striscie blu alle 23.30 o la sicurezza di noi e dei nostri figli minorenni che non sono liberi di tornare a casa in serenità?