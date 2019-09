Ai domiciliari per stalking, era tranquillo al bar con gli amici: arrestato

FAVARO VENETO - Doveva essere in casa agli arresti domiciliari che deve scontare per reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Invece se ne stava tranquillamente al bar con gli amici, a Favaro Veneto, Mestre. Ma una pattuglia di carabinieri, in servizio di perlustrazione per controllo del territorio, l'ha riconosciuto. Appurato che era evaso dagli aresti domiciliari, allontanandosi da casa senza alcuna autorizzazione, il 51enne, residente a Favaro Veneto, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere.

