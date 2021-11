MESTRE - Si tratta di una donna insospettabile, sia per l'assenza di precedenti, sia per il tranquillo lavoro svolto alle dipendenze di un'impresa di pulizie che opera all'ospedale all'Angelo di Mestre. Ma nella sua abitazione le forze dell'ordine hanno rinvenuto una valigia con poco meno di due chili di cocaina. La donna, 55 anni, di nazionalità moldava, da oltre vent'anni in Italia, è stata arrestata venerdì pomeriggio e, ieri mattina, è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati