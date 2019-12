MESTRE - La sua ultima follia Koubyb Bkhairia, 18 anni, tunisino, condannato due volte in pochi giorni ma libero per un disguido burocratico che ha impedito il suo accompagnamento al Cpr (centro per il rimpatrio) di Torino, l'ha messa in atto nel tardo pomeriggio di lunedì. Armato di una griglia in metallo raccolta chissà dove, minacciava e tentava di colpire chi attraversava il sottopasso ciclo-pedonale che collega Mestre e Marghera. Solo il caso e l'intervento degli agenti della Polfer e delle Volanti della questura di Venezia, ha fatto sì che il conto della pazzia del diciottenne nordafricano non fosse tragico. Arrestato - per la terza volta in meno di un mese - è stato condannato a 10 mesi e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Uscirà a pena scontata (si

