Cervellone informatico in tilt, pazienti senza medicine

MESTRE - Salta il cervellone informatico ed è caos per la distribuzione dei farmaci. Giovedì per l'intera giornata e poi ancora venerdì per qualche ora, in più zone del Veneto è andato in tilt il sistema di gestione della ricetta dematerializzata. Così, chi si recava in farmacia per ritirare le proprie medicine la cui prescrizione era stata caricata a distanza dal medico, o è rimasto senza oppure ha provato a tornare in ambulatorio alla repentina ricerca di appunto sostitutivo, vecchio stile. Già giovedì Azienda Zero aveva spiegato cosa fosse successo: «Dalle 9.50 di questa mattina il servizio di acquisizione centrale funzionale alla gestione delle ricette dematerializzate (Sac), è bloccato a causa di un malfunzionamento del ministero. Problema che sta impattando sui sistemi di tutte le regioni italiane e crea disservizi. Azienda Zero è in contatto diretto con il ministero per monitorare l'andamento della situazione. Il problema ad ora non è ancora risolto».



Disagi, infatti, si sono ripetuti anche l'altro ieri, sempre per lo stesso problema del sistema gestito da Sogei, andato in black out probabilmente per l'enorme mole di dati in circolazione, tanto che ieri è arrivata una dura presa di posizione da parte di Federfarma. «Migliaia di utenti sono rimasti senza farmaci per un'intera giornata. E noi farmacisti ci siamo trovati a fronteggiare un'emergenza senza informazioni precise. Ci aspettiamo ora che la Regione provveda a soluzioni utili a garantire sempre il servizio», ha dichiarato il presidente regionale Alberto Fontanesi. Al quale ha fatto eco anche il presidente di Venezia Andrea Bellon che ha sottolineato: «Abbiamo comunque fatto del nostro meglio per risolvere i disagi dei pazienti in un momento particolarmente delicato per gli effetti di molte patologie invernali. Ora ci auguriamo che la Regione prenda atto definitivamente dei problemi e delle falle esistenti nel sistema e provveda al più presto a garantire la dispensazione del farmaco in ogni momento. Ci vantiamo di avere il migliore servizio farmaceutico d'Italia, ma se non diamo certezze ai cittadini non possiamo certo celebrare questo servizio».



Azienda Zero ha ribadito che il problema è da ascrivere a Sogei e dunque al ministero. Ieri la situazione si è normalizzata, ma da Federfarma temono che i disagi possano ripetersi e avanzano una richiesta per cautelare i pazienti. «Non vogliamo certamente tornare indietro rispetto al processo di dematerializzazione ha concluso il presidente Fontanesi ma in attesa di soluzioni definitive ci permettiamo di suggerire alla Regione di ritornare alla stampa del promemoria cartaceo da parte dei medici in via cautelativa nei casi di black-out dei sistemi informatici». Alvise Sperandio