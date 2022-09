Mestre, stop al degrado: sgomberato il complesso in costruzione di via Sansovino. «Iniziano i lavori di ristrutturazione»

MESTRE - Sgomberato il complesso in costruzione di via Sansovino, rifugio da tempo di spacciatori di strada e sbandati. A comunicarlo con un post su Instagram, è l'assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia Elisabetta Pesce.

«Gli agenti del Servizio Sicurezza Urbana della PL - spiega l'assessore - sono entrati in azione stamattina, verso le 8, nel complesso residenziale in costruzione tra viale San Marco e via Sansovino a Mestre. Grazie alla Polizia Locale che in poco più di un’ora ha effettuato lo sgombero che permetterà l’inizio dei lavori da parte delle nuova proprietà».

Il precedente

Da tempo sbandati (e spacciatori di strada) popolano gli scheletri di questi condomini abbandonati. Chi abita da queste parti li vedeva arrivare tutte le sere per trascorrere la notte negli appartamenti abbandonati. Un incubo, denunciato dai residenti, che dura da anni. Con periodici blitz delle forze dell'ordine. Ora, però, secondo quanto comunicato dall'assessore Pesce la nuova proprietà dell'immobile inizierà i lavori di ritrutturazione. Restituendo tranquillità agli abitanti della zona.