MESTRE - Il mondo della pallavolo veneziana, e non solo, ha perso, stroncato dal Covid, un assoluto protagonista dell’ultimo mezzo secolo, Renato Semenzato, aveva 70 anni. Prima come giocatore, praticamente uno dei “fondatori” del San Giorgio Chirignago di Scandolin, quindi come insegnante di educazione fisica ed allenatore, con cui è arrivato nel femminile fino alla serie A con Mogliano, anche nei quadri della Fipav per diversi anni come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati