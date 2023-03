Mestre. Scuola delle Canossiane, arriva lo stop definitivo: «Conferma chiusura». Finite le speranze

MESTRE - "Oggetto: conferma di chiusura delle attività educative presenti nel plesso scolastico di Mestre e ritiro della comunità canossiana". Fine delle speranze. La lettera alle famiglie dei bambini e ragazzi iscritti all'istituto delle Canossiane di via Piave (e anche agli insegnanti ed ausiliari che si troveranno da giugno senza lavoro) è arrivata sabato, mettendo una pietra tombale anche sull'estremo tentativo di salvataggio che era stato promosso dal Comune e che aveva portato alla presentazione di almeno un paio di proposte di soggetti privati disponibili a rilevare la gestione della scuola materna, elementare e media.

"NESSUNA GARANZIA"

Maria Grazia Bongarzone, superiora provinciale delle Canossiane, da un lato chiede la comprensione delle famiglie e manda loro una benedizione, ma dall'altro pone fine ad una vicenda che va avanti da fine 2022, cioé da quell'assemblea convocata il 25 novembre nella chiesa di via Piave per annunciare la chiusura dell'istituto: «In questi mesi abbiamo comunque continuato a dialogare con istituzioni ecclesiali, civili e scolastiche presenti sul territorio di Mestre e non solo, e con soggetti privati per cercare una soluzione ottimale al fine di non spegnere un "bene", ma non si sono trovate soluzioni per un buon esito del passaggio gestionale, per una garanzia pedagogico-didattica che rispondesse al valore educativo garantito dalla pedagogia canossiana in tutti questi anni - scrive la madre superiora dalla sede di Verona delle Serve della carità -. Vi comunichiamo dunque che le attività scolastiche termineranno nel mese di giugno 2023 e la comunità delle madri canossiane rimarrà a Mestre fino alla fine del mese di agosto».

LE MOTIVAZIONI

La superiora ricorda che poi la presenza a Mestre delle canossiane risale agli inizi del 900, "avviando l'opera educativa a partire dal 1936 ... ma oggi, dopo più di 100 anni di permanenza e 87 anni di servizio educativo, la vita ci chiede altro". E le motivazioni vanno «dall'età ormai avanzata delle cinque sorelle rimaste in via Piave, il calo vocazionale, il continuo cambio degli insegnanti che annualmente vengono chiamati dalla scuola di Stato e per le continue perdite economiche» sottolinea Maria Grazia Bongarzone. E se è curioso il passaggio sulla scuola di Stato che "ruberebbe" gli insegnanti (se se ne sono andati dall'istituto delle Canossiane ci sarà stata pure qualche ragione, tanto più che ora quelli rimasti rimarranno senza lavoro), sulle perdite economiche non si può aggiungere altro visto che, come era emerso negli incontri con i soggetti che si erano detti disponibili a subentrare nella gestione della scuola a patto di ottenere l'edificio in comodato gratuito almeno per tre anni, l'intenzione manifestata dalle Canossiane era invece quella di vendere l'intero istituto.

Il risultato è che ora, per le famiglie dei circa 150 bambini e ragazzi che frequentano la scuola (30 alla materna, una novantina alle elementari e 30 alle medie), non sarà facile trovare un'alternativa per il prossimo anno scolastico con le iscrizioni chiuse da fine gennaio.