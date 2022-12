MESTRE - Una storia che non deve essere dimenticata, raccolta nel libro 1922-2022 Un secolo di scautismo a Mestre, curato da Mirto Andrighetti e pubblicato in occasione dei cento anni del movimento, presentato sabato al Centro Candiani. Un'eredità di cui andare orgogliosi, di chi come l'autore, ex capo dell'associazione Sognoscout di Mestre, sente di «avere un debito di riconoscenza verso un metodo e un ambiente che lo hanno aiutato a crescere ed essere migliore».

Il libro si apre con la foto in bianco e nero del reparto di Carpenedo nel 1924, con una rilettura della presenza dello scautismo alla luce della simpatia scout espressa da Pietro La Fontaine, patriarca di Venezia nel 1915, a differenza del vescovo di Treviso Andrea Giacinto Longhin, che preferiva l'Azione Cattolica. Gli inizi in città risalgono all'autunno del 1922, quando dal primo numero del periodico Esploratore Veneto lo scautismo nasce a Carpenedo con Attilio Fiozzo, Giovanni Patrizio e i ragazzi in attività da subito, e a San Lorenzo, con Aldo Miserocchi, insegnante e don Carlo Massara, ma solo con riunioni organizzative. «Lo scautismo a Mestre non è figlio di Venezia spiega l'autore . Il gruppo di Carpenedo era più strutturato di quello del Duomo di San Lorenzo, e negli anni è cresciuto per maggiore compattezza e sensibilità del tessuto sociale». Il capitolo dedicato agli anni dal 1924 al 1928 descrive la breve vita e la fine della prima fase degli scout, quando non avevano la forza di contrastare il fascismo e tutte le unità furono chiuse. Il movimento rinasce nel Dopoguerra con una crescita tumultuosa, quando i ragazzi hanno recuperato la libertà di saltare e di correre nei patronati, montare tende e accendere fuochi. Avvenne poi una stabilizzazione degli scout nelle parrocchie, per esempio in quella di via Aleardi (qui il gruppo nato negli anni Sessanta cessò nel Duemila). Per quanto lo scautismo dopo la guerra poteva essere eroico e povero, la sua forza risiede nell'essere poi rinato. «Le parrocchie più gloriose sono Chirignago e Zelarino - racconta Andrighetti -. La prima è nata nel 1953 e risorta nel 1970 con Francesco Bortolato, ragazzo prima e capo dopo. Zelarino ha chiuso verso il 1962 e riaperto nel 1980, sempre con Lorenzo Barbiero, oggi quasi novantenne». Andrighetti ricorda la fusione avvenuta tra l'associazione maschile e femminile nel 1974: ora ad ogni livello locale e nazionale sono presenti capi uomini e donne.

Un approfondimento con una testimonianza inedita è dedicato al disastro del Vajont, che nel 1963 ha richiamato tanti volontari in aiuto alle truppe mobilitate. Un'esperienza che spinse lo scautismo ad agire anche nell'alluvione di Latisana nel 1965 e nel terremoto del Friuli nel 1976. Degli anni Ottanta il libro ripercorre poi l'esperienza della corsa cittadina Sapapian (1986) in un'intervista all'allora capo clan Franco Duse, e diversi sono anche gli interventi di capo clan donne, come quello di Ilaria Damele, allora capo del clan Uno nessuno centomila nel campo in Kenya nel 2004. Il libro si conclude con una presentazione di tutti i gruppi, una ventina tra gli scomparsi e i sopravvissuti, da Aleardi e Altobello a Catene e Gazzera, fino a Pertini, Piave, Villaggio Sartori. Ricco l'apparato fotografico che accompagna il libro, presentato nel corso dell'evento di sabato in cui l'assessore De Martin ha annunciato l'inaugurazione di un parco dedicato allo scautismo a Mestre.