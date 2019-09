Ancora uno scippatore in bicicletta. A Mestre è il terzo caso in 5 giorni

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Tre in cinque giorni. Rapine e scippi con le stesse caratteristiche: colpi in pieno giorno, in centro a, con donne come vittime e aggressori in bicicletta. L’ultimo episodio risale a ieri mattina, intorno alle 11, in via Dante. Unasta passeggiando quando un uomo, uno straniero, la affianca in bicicletta e le strappa la borsetta. La donna, fortunatamente, resta in piedi. Non cade e non si fa male, ma il borseggiatore in bici riesce a fuggire e sparire nel nulla.