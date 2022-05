MESTRE - Scippo questa mattina, venerdì 27 maggio, a Mestre, dove una signora è stata derubata della propria borsa. Il fatto è avvenuto in via Piave, all'angolo con via Montenegro. La donna, un'anziana, stava camminando quando uno sconosciuto le ha strappato la borsa, la vittima dello scippo è rimasta ferita e sotto choc: i sanitari l'hanno portata via in ambulanza per accertamenti.