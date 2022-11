MESTRE - TREVISO - Schianto sulla Triestina tra un'autocisterna e una macchina. Il camionista finisce nella scarpata, l'autista della vettura tra le lamiere. Oggi pomeriggio, lunedì 28 novembre, si è verificato un incidente in zona Ponte Montiron (tra Mestre e Treviso) un'autocisterna e una vettura.

I vigili del fuoco hanno estratto l'autista della macchina che era rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Autista che è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto dello schianto, le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.