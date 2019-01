Avrebbe dovuto essere già in carcere, ma il pusher si nascondeva in un garage

MESTRE - Gli uomini del Commissariato di polizia di Mestre hanno scoperto in un garage un cittadino straniero dedito a spaccio di sostanza stupefacenti. Giunti sul posto, l'uomo, alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti. A seguito del controllo del garage i poliziotti hanno trovato 4,4 grammi di eroina, 2,95 grammi di hashish e 0.30 grammi di cocaina. Il cittadino straniero è stato pertanto accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso dal quale si evinceva che l'uomo, tunisino 29enne, era destinatario di un Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Rovigo, perché condannato a 2 anni, 10 mesi e 6 giorni di reclusione.

