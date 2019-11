Cambia la viabilità in Via Miranese: tolta la rotonda-tappo

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Boraso l'aveva detto, parafrasando il noto proverbio: Non tutte le rotatorie riescono col buco. E, quella di Chirignago, si era dimostrata fin dai primi giorni come l'unico flop dell'operazione-rotonde avviata dall'amministrazione Brugnaro, creando un tappo in particolare per il traffico proveniente dal Miranese, a volte con code quasi fino al centro di Spinea. Così, da ieri, è arrivato il dietrofront con la riasfaltatura dell'incrocio tra via Miranese e via Risorgimento, togliendo il mini-rondò centrale e ritornando di fatto alla situazione precedente. Anche se - e per la prossima settimana è già in programma un vertice con Spinea - il Comune andrà avanti con la sistemazione del tratto di Miranese tra la piazza di Chirignago e la zona del Graspo d'Uva. Ma, almeno, ora si ritorna a correre.