MESTRE - Come sette furie scatenate. Tutti tunisini, tutti ben conosciuti in zona come “cavallini” dello spaccio che fanno su e giù per Corso del Popolo (e qualche volta verso via Piave) in monopattino o in bici per soddisfare le “ordinazioni”. Erano seduti ai tavolini esterni del bar dell’Interspar tra il Corso e via Torino dopo aver ordinato un paio di birre e due bibite quando, all’improvviso, hanno iniziato ad urlare tra loro per poi alzarsi e scatenare una rissa tra loro che, in un paio di minuti, ha fatto volare sedie e tavolini tra la gente che usciva dal supermercato e gli altri, attoniti, che si tenevano a distanza nel parcheggio. Una scena da Far West alle 13 di quello che doveva essere un normale lunedì mattina. Ma da queste parti, dopo la spaccata dell’altra notte nel bar dall’altra parte della rotatoria, la normalità sembra essere diventata la violenza.

BOTTE DA ORBI

«Avevano ordinato quelle poche cose ed erano seduti fuori da una decina di minuti - racconta la titolare cinese del “Bar Venezia” che si trova all’interno del centro commerciale, tra il negozio di scarpe Pittarosso e la barriera all’entrata dell’Interpar -. A un certo punto, io ero dentro, mi hanno chiamato per dirmi che fuori si stavano picchiando. Ho guardato e ho visto quel disastro». Botte da orbi e sedie lanciate a metri di distanza per colpirsi a vicenda tra i sette tunisini, comprese le bottiglie, i bicchieri e i contenitori metallici dei tovaglioli che avrebbero sfiorato un paio di passanti, con i sette tunisini che si sono poi dileguati in varie direzioni, mentre la vigilanza privata dell’Interspar si accertava che non si fosse fatto male nessuno. Chiamati il 113 e il 112, sul posto non è arrivato neanche un poliziotto a piedi, e ieri pomeriggio - con amarezza e sconforto - i titolari cinesi si chiedevano perfino se avesse senso presentare una denuncia: «Davvero può servire? Dice che la dobbiamo fare? Ma tanto non arrestano nessuno» chiedevano dal bar.

Eppure. Eppure questi tunisini li conoscono bene da queste parti. «Escono negli orari in cui sanno che in giro ci sono meno pattuglie, come all’ora di pranzo. Sono tutti spacciatorini che, di sicuro, litigavano per soldi o per dividersi le zone - dicono dal centro commerciale -. Sono fissi da queste parti, è il loro regno» .

PERSONAGGI NOTI

Un paio di questi personaggi, prima di sedersi ai tavolini esterni, voleva entrare al supermercato, ma sono stati tenuti fuori. Uno sarebbe un tipo con alle spalle fior di precedenti a Padova tra il 2018 e il 2021, per spaccate nei negozi, furti, ricettazione, l’aggressione ad un poliziotto e la distruzione di un ufficio della Questura patavina. Per lui si ipotizzava il rimpatrio e, invece, è arrivato a Mestre dove proprio non se ne sentiva il bisogno. Ma altri pusher-consumatori di sostanze si sono incistati anche in un paio di fabbricati abbandonati verso via Ca’ Marcello dove, come le tane dei sorci, sono stati aperti varchi nelle pareti in cemento lungo la strada. «Lo spaccio è attorno all’Hybrid Tower e dietro all’ipermercato, ma da qui i pusher partono in monopattino per rifornire tutto Corso del Popolo, arrivando anche verso via Fogazzaro e via Piave - racconta un cliente (un loro cliente, non del supermercato) -. Sono veloci, cattivi, vogliono i soldi subito. Non fanno sconti». E al bar non hanno pagato il conto: «Ma quello è il meno, come i bicchiere e quello che hanno rotto - dicono dal bar dell’Interspar -. A noi basterebbe non vederli più qui».