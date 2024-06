MESTRE - Lo hanno individuato a poche decine di metri dal bar che frequentava e che aveva rapinato giovedì, con una "spaccata", costata al gestore la cassa. Lo hanno accerchiato e, forti della presenza di altri connazionali, lo hanno picchiato e "preso in consegna" fino all'arrivo dei carabinieri. Nel tardo pomeriggio di domenica si è scatenata una rissa all'altezza dell'hotel Ambasciatori tra una ventina di bengalesi, amici e dipendenti del Venice bar&food, conosciuto anche come "Ottagono", il locale all'angolo tra Corso del Popolo, via Gozzi e via Torino oggetto, giovedì scorso, di una rapina il cui autore sarebbe stato riconosciuto dallo stesso gestore, Md Nayon Ali.

LA RISSA

A chiamare i carabinieri, domenica pomeriggio, sono stati i dipendenti dell'Ambasciatori: «Abbiamo visto una gran folla, almeno venti persone - racconta Andrea Chiappa -, tutti molto giovani. Prima erano tre o quattro ma in pochi minuti sono arrivati da tutte le parti. Hanno preso di mira uno, lo accusavano di aver rubato. L'hanno picchiato di santa ragione, ho visto anche comparire una mazza da cricket a un certo punto. Il gestore del bar, Ali, si è messo in mezzo per evitare il peggio, l'ha preso e l'ha portato dentro il bar fino all'arrivo dei carabinieri. Sono arrivati anche polizia ed esercito. I carabinieri si sono caricati in auto la persona picchiata e se la sono portata via». Ali non riserva parole dolci per i suoi connazionali che delinquono: «Queste m...e - si infervora - vanno rimandate in Bangladesh. Io non sono venuto qui, nel 98, per rubare o spacciare ma per lavorare, sono e mi sento italiano a tutti gli effetti. Bisogna cambiare le leggi - continua, raccontando come, a suo dire, il presunto ladro sia stato già rilasciato -, avere la certezza che, se delinqui in Italia, paghi, come succede al mio paese». «L'ho riconosciuto, era lui - racconta - era lui il ladro che ha rubato giovedì. Viene spesso qui, è uno spacciatore. Non voglio questa gente nel mio locale, per questo quando l'ho visto ci siamo assicurati che i carabinieri lo prendessero. Non sono contento di come molti miei connazionali si comportano ma nemmeno della situazione che c'è in Italia, per cui se delinqui tempo 24 ore sei fuori. Mestre è cambiata in peggio da quando sono qui e la colpa è anche degli stranieri che qui fanno come gli pare».