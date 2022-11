Mestre, rissa tra le bancarelle di Natale: calci, pugni poi lo spray al peperoncino Video

MESTRE - Hanno iniziato a litigare, alzando sempre di più i toni, scatenando una vera e propria rissa in mezzo alla gente. Lo spettacolo inatteso e indesiderato, ieri pomeriggio intorno alle 17, è andato in scena in piazza Barche, in mezzo alle bancarelle dei mercatini di Natale. Protagonisti della zuffa, un gruppo di senzatetto davanti al piazzale del centro commerciale Le Barche.

Sul posto, polizia e carabinieri. Uno degli agenti, per evitare che la situazione sfuggisse di mano ha deciso di ricorrere allo spray anti aggressione (al peperoncino) che ha così messo fuori combattimento il senzatetto.