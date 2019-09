Maxi-retata di via Piave, dopo un anno solo due stranieri rimpatriati

di Davide Tamiello

MESTRE - Si fa presto a dire “rimandiamoli a casa loro”. La linea delle espulsioni coatte, fortemente caldeggiata dal precedente governo gialloverde, e ripresa anche un po’ a tutti i livelli di politica locale, si scontra con l’evidenza dei numeri. Il rimpatrio, anche in presenza di reati, non è una conseguenza così scontata, in particolare se si parla di rifugiati. Un esempio concreto di queste difficoltà arriva a un anno di distanza dall’operazione “San Michele” della questura di Venezia del 10 luglio 2018. Ordinanza di custodia cautelare per 41 persone, una settantina di indagati in totale: l’inchiesta aveva portato alla luce il fenomeno della mala nigeriana che gestiva lo spaccio di eroina. Formalmente, però, quanti di questi sono stati espulsi a un anno di distanza? Due.