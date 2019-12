​Rapine a Mestre, la paura dei commercianti: spray urticante in cassa

di Filomena Spolaor

MESTRE - Lo spray urticante è vicino alla cassa. «Se entra qualcuno di pericoloso mi sento sicura - dice Cristina Borsetto, titolare del negozio Alda Boutique in via Carducci 21 - Io ho paura e verso le 19 mi chiudo dentro a chiave». Cristina conosceva Luca Donadini, 40enne di origini padovane, uno degli uomini responsabili insieme a Josè Luis Miranda Matos, 47enne di cubano, dell' aggressione violenta alla diciannovenne cuoca mestrina avvenuta mercoledì 13 novembre alle 15 in via Felisati. Picchiata, rapinata, il volto sfregiato da una coltellata. I carabinieri martedì pomeriggio hanno arrestato i due aggressori nella zona tra piazzale Donatori di Sangue, via Carducci e via Felisati.Lanon è mai svanita, nonostante il passaggio delle forze di polizia. «Il padovano era un volto noto qui sotto i portici della via - racconta Cristina - Era uno di quelli che di mattina stazionano davanti al Simply, poi si spostano all'ex Brek, vanno a pranzo alla mensa dei Cappuccini e a cena alla mensa in via Querini. Questa dovrebbe chiudere, e potrebbe essere sostituita con dei servizi di assistenza necessari».