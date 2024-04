Mestre. Rapina violenta in Corso del Popolo: punta un coltello al barista, lo prende a pugni e scappa in monopattino con l'incasso

MESTRE - Una rapina in corso del Popolo macchiata di rosso: oggi pomeriggio, sabato 13 aprile, il titolare del bar Tivoli è stato prima minacciato con un coltello e poi aggredito con pugni in faccia da un uomo che poi ha prelevato l'incasso giornaliero e si è dileguato scappando in monopattino. L'uomo inoltre è recidivo: aveva già rapinato lo stesso bar un mese fa.

Il rapinatore è entrato con fare minaccioso e, parlando con accento napoletano, ha puntato alla gola del titolare un coltello di piccole dimensioni e successivamente lo ha picchiato. Il barista al momento si trova all'ospedale dell'Angelo in gravi condizioni. Un cliente, che si trovava sul posto in quel momento, ha provato a inseguirlo con un altro monopattino lungo corso del Popolo, ma ha perso le sue tracce.

Tuttavia, nella zona sono presenti numerose telecamere. L'uomo inoltre sarebbe abbastanza conosciuto a Mestre.

I carabinieri sono arrivati sul posto circa 45 minuti dopo il fatto. Per fatalità, invece, un'ambulanza che passava per caso dalla zona del bar ha subito preso in carico il barista.