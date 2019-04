Fermo in auto con il finestrino giù Coltello alla gola: «Dammi i soldi»

MESTRE - Era nella sua auto, tranquillo, quando un uomo si è avventato su di lui dal finestrino aperto, minacciandolo con un coltello. Pochi istanti, il tempo di chiudere in fretta il vetro e chiamare la polizia.



Sono stati momenti di vera paura quelli vissuti il 17 apreile, intorno alle 07:45 da un uomo in via Trento, all’incrocio con via Monte San Michele. Gli, agenti giunti sul posto, hanno trovato e immediatamente bloccato un uomo che tentava con violenza di introdursi all’interno di un’auto al cui interno si era barricato il malcapitato, un cittadino italiano.



Agli agenti la vittima ha raccontato che mentre si trovava all’interno della sua autovettura, l’uomo appena fermato dai poliziotti gli aveva chiesto del denaro gli aveva puntato un coltello alla gola, minacciandolo e chiedendogli tutti i soldi in suo possesso. Lo stesso ha continuato dicendo di essere riuscito a chiudere rapidamente il finestrino dell’auto, di aver avvisato il numero di emergenza 113 e di essere rimasto all’interno della vettura fino all’arrivo della volante.



Il rapinatore identificato per K.A., cittadino bengalese di 37 anni, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 14 centimetri e di 2,44 gr. di hashish. Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, è risultato irregolare sul Territorio Nazionale e pertanto, oltre ad essere arrestato per il reato di rapina aggravata ed essere tradotto in carcere a Venezia in attesa di giudizio, è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere ed inadempienza all’Ordine del Questore con Decreto Prefettizio di espulsione e gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’art.75/5 del DPR 309/90 per la detenzione di sostanza stupefacente.

