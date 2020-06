Giovane accoltellato alla fermata del bus. Gli aggressori fuggono a piedi facendo perdere le tracce. E' successo ieri sera poco dopo le 22 in via Miranese all'altezza del supermercato Cadoro vicino a Chirignago. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che un giovane fosse inseguito da due individui e che abbia cercato di salire sul bus dell'Actv che aveva appena raggiunto la fermata davanti al market. Nel momento in cui stava per salire sarebbe stato colpito da un fendente al fianco che fortunatamente non ha leso organi vitali. Gli aggressori a quel punto sono fuggiti lasciando a terra il giovane ferito e sotto choc. Subito è scattato l'allarme e sul posto si è portata la Polizia che ha ascoltato i testimoni dell'aggressione cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Immediato anche l'arrivo di un'ambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale dell'Angelo dove gli sono state prestate le prime cure. Giovane che fortunatamente, come detto, non è in pericolo di vita. Resta ovviamente da capire il motivo dell'accoltellamento con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Ultimo aggiornamento: 08:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA