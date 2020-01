MESTRE - Studentessa di 29 anni di Ca' Foscari travolta e uccisa in stradada un'auto a Mestre, in via Vespucci. Il terribile incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte tra i 3 e il 4 gennaio 2020. La strada è stata chiusa per tre ore dalla polizia locale, sul posto per i rilievi.





+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA