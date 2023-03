MESTRE - I non più giovani appassionati di tennis ricorderanno certamente i passanti e le volèe vincenti eseguiti con l'iconica racchetta Hi-Ten , quella impugnata da alcuni tra i più affermati campioni degli anni '70 e '80 come Vitas Gerulaitis, Jan Kodes o Brian Gottfried. Dopo un periodo di oblio ora lo storico brand di accessori per il tennis "Snauwaert" si riaffaccia sul mercato grazie all'iniziativa di un'azienda che ha sede a Mestre, e forse non a caso ciò avviene proprio in una città che questo sport lo ha sempre amato e praticato e dove sono stati organizzati tornei di tennis di buon livello e storici incontri di Coppa Davis.

La racchetta dei campioni

La racchetta Hi-Ten sarà lanciata sul mercato a settembre, ma è già stata presentata ufficialmente sulla piattaforma digitale Kickstarter, con l'obiettivo di raccogliere 161mila dollari in 37 giorni. Per coinvolgere tutti gli appassionati di tennis nell'intero processo produttivo è stato infatti adottato il sistema del "crowdfunding", con una campagna avviata il 15 marzo ideata da Roberto Gazzara e da Davide Cini, amministratori delegati rispettivamente di Snauwaert e dell'agenzia di comunicazione veneziana Linkness, che ai praticanti promettono che la nuova Hi-Ten sarà una racchetta che conterrà un mix di tradizione e innovazione tecnologica. Il nuovo prodotto di Snauweart è una racchetta di ispirazione tradizionale, ma re-ingegnerizzata per lo stile e le esigenze del gioco moderno: la "testa" è allargata per permettere di massimizzare lo spazio utile di impatto nei colpi da fondo campo e la stabilità; le corde orizzontali nella zona centrale sono più lunghe, per aumentare lo spin e la potenza; gli steli sono allungati per aumentare la flessibilità, il tempo in cui la pallina rimane sul piatto corde, la sensibilità e la precisione del colpo.

Snauwaert è un marchio storico nato in Belgio nel 1928 dalla passione condivisa di Valler Snauwaert ed Eugeen Depla, i quali realizzavano mazze da hockey, slitte, canoe e racchette da tennis in legno.

Il marchio cresce rapidamente, si specializza nel tennis, sopravvive alla Seconda guerra mondiale e spopola negli Stati Uniti tanto da arrivare a produrre 3 milioni di racchette all'anno. E grazie ai prodotti progettati da Roberto Gazzara, nel 2016 avviene la rinascita del brand. «Nel 2023 Snauweart vuole rilanciare la racchetta Hi-Ten sottolinea Gazzara -. Con l'agenzia di comunicazione Linkness, oltre ad essere accomunati da affinità territoriale, condividiamo la stessa cultura sportiva, la passione e il senso di appartenenza: un rapporto che sin da subito ha trovato una grande intesa».