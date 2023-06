MESTRE - Un’altra morte per overdose, la seconda in una settimana. Un quarantaduenne mestrino è stato trovato senza vita mercoledì mattina, intorno a mezzogiorno, nella sua abitazione di via Donatello, nella zona del villaggio San Marco. A dare l’allarme degli operai che lo hanno visto dall'impalcatura: sul posto il personale del Suem ha potuto solo constatarne il decesso, ormai l’uomo era morto già da alcune ore. Sul caso adesso stanno indagando i carabinieri: sul posto, il personale della scientifica ha raccolto una serie di elementi utili alle indagini. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia per capire che tipo di sostanza possa aver ucciso l’uomo, anche se il sospetto principale è che si sia trattato di eroina.

SETTIMANA NERA

Il caso di ieri arriva a 48 ore di distanza dalla morte di uno studente universitario di 22 anni in una casa di via Carducci. Il corpo del giovane, in quel caso, era stato trovato dai coinquilini che dividevano con lui l’appartamento. Anche per il giovane il sostituto procuratore Andrea Petroni ha chiesto l’esame autoptico: nel suo caso non sarebbero state trovate sostanze, nello specifico, all’interno dell’abitazione. La polizia scientifica però ha trovato delle siringhe e dei contenitori, che presumibilmente racchiudevano lo stupefacente, e che il 22enne, studente di Informatica originario della provincia di Verona, potrebbe aver assunto precedentemente.

La distanza ravvicinata tra i due episodi, dovesse essere confermata l’ipotesi overdose da eroina, aprirebbe il campo alla possibilità di una partita tagliata male o particolarmente potente. Anche perché nell’ultimo mese ci sono stati diversi casi di overdose. A metà aprile, nel rione Pertini, in via Camporese, era stato trovato senza vita un 46enne, morto da almeno una settimana: era ospite a casa di un amico che, in quei giorni, era andato altrove lasciandogli le chiavi dell’appartamento. Una ventina di giorni fa, invece, è stato salvato in extremis un 37enne di fronte alla stazione: il personale del Suem era riuscito a rianimarlo iniettandogli una dose di Naloxone, il farmaco che funge da “antidoto” all’eroina.

INCUBO GIALLA

Preoccupa un possibile ritorno in grandi quantità della tanto temuta eroina gialla, protagonista assoluta del periodo tra la primavera del 2017 e quella del 2018, quando nell’arco di meno di un anno provocò quasi una ventina di decessi in città. Allora la squadra mobile di Venezia aveva smantellato la banda nella ormai celebre operazione San Michele del 10 luglio 2018, retata in cui erano state eseguite 40 ordinanze di custodia cautelare.