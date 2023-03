MESTRE - In corso del Popolo la dea della fortuna ha baciato con una super vincita di 90.950,90 euro un giocatore al momento ancora ignoto. La cifra è stata vinta con una puntata da 2 euro alla lotteria europea Eurojackpot nella tabaccheria di Luca Pomiato, ubicata vicino al teatro Corso. Il titolare ora spera che il fortunato vincitore della grossa cifra venga quantomeno a ringraziare chi gli ha consegnato il biglietto vincente.

Caccia al vincitore

«Sono felicissimo per chi ha vinto questa grossa somma, spero in futuro di potermi congratulare con altri fortunati, non si sa mai, potrebbe capitare ancora. Anche il suo collaboratore Patrizio Panzeri si associa al suo titolare: «Certo che trovarsi con quella cifra in tasca una persona potrebbe cambiare il suo corso della vita, io stesso da domani tenterò di giocare all'Eurojackpot, e chissà, potrei anchio a migliorare la mia vita».

C'è da dire che il fortunato vincitore ha sfiorato per una vincita anche più consistente di 645mila euro, avendo giocato la formula del il cinque più zero e non il cinque più uno. In ogni caso con l'estrazione di venerdì quella di Mestre è risultata l'unica vincita registrata in Italia tramite la lotteria europea che accomuna 18 Paesi con un'unica estrazione settimanale con il jackpot che ora ha raggiunto i 55 milioni di euro. Una somma che potrebbe indurre diversi patiti dei giochi a premio di puntare sull'Eurojackpot.