MESTRE - È durata un paio di giorni l'impunità dell'uomo che negli ultimi giorni aveva preso di mira anziane donne anche in pieno giorno. La polizia locale è riuscita prima ad individuarlo e poi ad arrestarlo mentre aveva appena rapinato un'altra vittima.

Ad annunciare l'avvenuto arresto è stato lo stesso sindaco Luigi Brugnaro: «Preso, in flagranza di reato, l'autore di numerosi scippi ai danni di persone anziane. Grazie a tutto il Corpo di Polizia locale, agli agenti coinvolti e a coloro che giorno e notte lavorano per la nostra sicurezza».

Si tratta di un tunisino di circa trent'anni, che era stato individuato dallo studio delle immagini delle telecamere di sorveglianza ad alta definizione di cui la città è disseminata. E che, aggiungiamo noi, ancora una volta hanno fatto la differenza.

PEDINATO

L'uomo ieri era stato seguito da una pattuglia in borghese che si muoveva in bicicletta. Il pedinamento era durato circa tre ore, prima che ci fosse l'occasione propizia. Questa è capitata in via Costa, quando questi ha strattonato un'anziana donna facendola cadere a terra. In quel momento sono intervenuti gli agenti che hanno fatto scattare le manette. La malcapitata, che se l'è cavata con una botta di spavento, non va voluto l'intervento del 118 e se n'è tornata a casa. Il fatto che l'arresto sia avvenuto in flagranza mette una seria ipoteca sul quadro probatorio messo insieme dal gruppo investigativo della Sicurezza urbana, così come le immagini registrate dei precedenti colpi. Poi, comunque, sarà il giudice monocratico a valutare domani la situazione.

Almeno per questi due giorni, quindi, le persone anziane di Mestre e Marghera dovrebbero essere rassicurate, anche perché la violenza delle rapine di venerdì aveva creato un certo allarme sociale.

La mattina a Marghera, una signora di 93 anni con deambulatore era stata aggredita dal rapinatore che strappandole la borsetta l'aveva fatta cadere a terra causandole varie fratture. Nel pomeriggio l'altra aggressione documentata, tra via Cavallotti e via Cappuccina. Anche qui stesso copione: arrivo fulmineo, strappo della borsetta e donna di 80 anni a terra portata in ospedale per un trauma all'anca.